Царукян заявил, что тратит в месяц от 39 млн до 54 млн рублей

29-летний боец и второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал о суммах, которые тратит за месяц.

— Какие у тебя расходы в месяц? Потому что я вижу, как ты передвигаешься и на чём… Часть же для контента?

— Да, для контента в том числе, но…

— Сколько тратишь, считая шоппинг и всё такое?

— Не знаю, но, вероятно, около $ 500-700 тыс. (39,128 млн — 54,780 млн рублей). Каждый месяц покупаю часы после соревнований по борьбе или грэпплингу. Но одни часы стоят, если уж на то пошло, около $ 250 тыс. (19,559 млн рублей), — сказал Царукян на YouTube-канале FULL SEND PODCAST.