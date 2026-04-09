Артём Сусленков раскритиковал Александра Усика за решение биться с Рико Верхувеном

30-летний российский непобеждённый боксёр и чемпион IBF Europe Артём Сусленков, занимающий 13-е место в рейтинге WBA в тяжёлом весе, раскритиковал непобеждённого 39-летнего действующего чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика за решение сразиться с Рико Верхувеном.

«По мне, это неадекватно по отношению к другим боксёрам, ты даёшь шанс кикбоксёру, который ни разу не дрался по правилам бокса. Хотя жаждущих эти пояса боксёров куча. И они все готовы за них драться. По мне, это как маленький мальчик, который схватил соску и сосет её один. И выбирает, с кем ему удобней драться за эту соску», — сказал Сусленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.