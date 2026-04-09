UFC Eurasia показала актуальную форму бойцов перед турниром UFC 327 в Майами

В официальном канале UFC Eurasia поделились фотографиями актуальной формы бойцов перед турниром UFC 327, который пройдёт в ночь на 12 апреля в Майами (США) на арене Kaseya Center.

Иржи Прохазка Фото: UFC Eurasia

Карлос Ульберг Фото: UFC Eurasia

Азамат Мурзаканов Фото: UFC Eurasia

Пауло Коста Фото: UFC Eurasia

Доминик Рейес Фото: UFC Eurasia

Джонни Уокер Фото: UFC Eurasia

Кёртис Блэйдс Фото: UFC Eurasia

Каб Суонсон Фото: UFC Eurasia

Матеуш Гамрот Фото: UFC Eurasia

В главном событии вечера встретятся Иржи Прохазка и Карлос Ульберг — они разыграют вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. В соглавном бою непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов подерётся с бразильцем Пауло Костой.

Полный кард UFC 327

Основной кард:

Иржи Прохазка — Карлос Ульберг;

Азамат Мурзаканов — Пауло Коста;

Кёртис Блэйдс — Джош Хокит;

Доминик Рейес — Джонни Уокер;

Каб Суонсон — Нэйт Ландвер.

Предварительный кард:

Патрисио Питбуль — Аарон Пико;

Кевин Холланд — Рэнди Браун;

Матеуш Гамрот — Эстебан Рибович;

Татьяна Суарес — Лупи Годинес;

Крис Падилья — Маркель Медейрош;

Келвин Гастелум — Висенте Люке;

Чарльз Радтке — Франсиско Прадо.