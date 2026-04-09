UFC Eurasia показала актуальную форму бойцов перед турниром UFC 327 в Майами

В официальном канале UFC Eurasia поделились фотографиями актуальной формы бойцов перед турниром UFC 327, который пройдёт в ночь на 12 апреля в Майами (США) на арене Kaseya Center.
Иржи Прохазка
Карлос Ульберг
Азамат Мурзаканов
Пауло Коста
Доминик Рейес
Джонни Уокер
Кёртис Блэйдс
Каб Суонсон
Матеуш Гамрот
В главном событии вечера встретятся Иржи Прохазка и Карлос Ульберг — они разыграют вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. В соглавном бою непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов подерётся с бразильцем Пауло Костой.
Полный кард UFC 327
Основной кард:
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг;
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста;
Кёртис Блэйдс — Джош Хокит;
Доминик Рейес — Джонни Уокер;
Каб Суонсон — Нэйт Ландвер.
Предварительный кард:
Патрисио Питбуль — Аарон Пико;
Кевин Холланд — Рэнди Браун;
Матеуш Гамрот — Эстебан Рибович;
Татьяна Суарес — Лупи Годинес;
Крис Падилья — Маркель Медейрош;
Келвин Гастелум — Висенте Люке;
Чарльз Радтке — Франсиско Прадо.