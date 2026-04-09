Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Бокс/ММА Новости

Ослейс Иглесиас — Павел Силягин: где смотреть, во сколько начало титульного боя

Ослейс Иглесиас — Павел Силягин: где смотреть, во сколько начало титульного боя
Комментарии

В ночь с 9 на 10 апреля в Монреале (Канада) состоится бой за титул чемпиона мира IBF во втором среднем весе между непобеждённым кубинцем Ослейсом Иглесиасом и российским боксёром Павлом Силягиным. Турнир пройдёт в «Казино Монреаль», старт — в 1:00 мск.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Ослейс Иглесиас — Павел Силягин
10 апреля 2026, пятница. 06:00 МСК
Ослейс Иглесиас
Не началось
Павел Силягин

Силягин (16-0-1) впервые в карьере подерётся за пояс чемпиона мира — вакантный титул IBF. Иглесиас (14-0, 13 КО) нацелен на финиш: 13 из 14 побед — нокаутом, в том числе над россиянином Владимиром Шишкиным.

Прямую трансляцию боя покажет телеканал «Матч! Боец». Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию.

Полный кард турнира:

  • Павел Силягин – Ослейс Иглесиас;
  • Артур Биярсланов – Джимерр Эспиноза;
  • Луис Сантана – Чэнн Тонсон;
  • Лейла Бодуэн – Виктория Ноэлия Бустос;
  • Александр Гомон – Лука Лозо;
  • Стефан Фонджо – Маркос Васкес;
  • Эрик Исраэлян – Франко Филгейра.
Следить за новостями:
Иглесиас – Силягин: непобеждённый россиянин в шаге от мечты. Заберёт ли он пояс? LIVE
Live
Иглесиас – Силягин: непобеждённый россиянин в шаге от мечты. Заберёт ли он пояс? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android