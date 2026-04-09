Ослейс Иглесиас — Павел Силягин: где смотреть, во сколько начало титульного боя

В ночь с 9 на 10 апреля в Монреале (Канада) состоится бой за титул чемпиона мира IBF во втором среднем весе между непобеждённым кубинцем Ослейсом Иглесиасом и российским боксёром Павлом Силягиным. Турнир пройдёт в «Казино Монреаль», старт — в 1:00 мск.

Силягин (16-0-1) впервые в карьере подерётся за пояс чемпиона мира — вакантный титул IBF. Иглесиас (14-0, 13 КО) нацелен на финиш: 13 из 14 побед — нокаутом, в том числе над россиянином Владимиром Шишкиным.

Прямую трансляцию боя покажет телеканал «Матч! Боец». Также «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию.

