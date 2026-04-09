Боксёр Сусленков: хоть признают, хоть не признают, а все знают, Россия — сильная держава

30-летний российский непобеждённый боксёр и чемпион IBF Europe Артём Сусленков, занимающий 13-е место в рейтинге WBA в тяжёлом весе, высказался по поводу ограничений и санкций в адрес российских спортсменов и федераций.

«Хоть признают, хоть не признают, а все и так знают, что Россия — сильная держава. Поэтому они всеми силами пытаются перекрыть нам кислород, вставляют разные палки в колеса. Пусть знают, что Россию этим не напугать. Мы от этого становимся только сильнее», — сказал Сусленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

17 апреля 2026 года в подмосковном Серпухове состоится турнир IBA.PRO 16. Сусленков (13-0, КО 8) проведёт защиту пояса WBA Continental в тяжёлом весе против немца Артура Манна (23-5, КО 14). Парни сойдутся в ринге в главном поединке вечера.