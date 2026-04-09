Менеджер Тарасов дал прогноз на бой Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов

Менеджер российских бойцов Виталий Тарасов поделился ожиданиями от поединка между бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым. Бой состоится 11 апреля в Лондоне (Англия).

«Никто не может предсказывать, как проведёт поединок Тайсон Фьюри. Для меня это боксёр, который вышел огромным андердогом на бой с Владимиром Кличко и выиграл. А потом упал в нокдаун от экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, показав, что может выйти на бой в плохой форме и может упасть в плохой форме.

У Фьюри огромный запас прочности и опыт поединков на топ-уровне. Но часто такие боксёры справляются со сложными вызовами лучше, чем с теми, которые сами для себя считают проходными. Думаю, Махмудов может воспринимать этот поединок как самый важный в жизни и подойдёт к нему совсем иначе, чем к боям с [Агитом] Кабайелом и [Гвидо] Вианелло. Если у него всё получится, в нашей индустрии зажжётся ещё одна большая звезда, что не может не радовать», — сказал Тарасов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.