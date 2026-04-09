Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Прогноз на бой Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов, 11 апреля 2026

Менеджер Тарасов дал прогноз на бой Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов
Комментарии

Менеджер российских бойцов Виталий Тарасов поделился ожиданиями от поединка между бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым. Бой состоится 11 апреля в Лондоне (Англия).

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов
12 апреля 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Арсланбек Махмудов

«Никто не может предсказывать, как проведёт поединок Тайсон Фьюри. Для меня это боксёр, который вышел огромным андердогом на бой с Владимиром Кличко и выиграл. А потом упал в нокдаун от экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, показав, что может выйти на бой в плохой форме и может упасть в плохой форме.

У Фьюри огромный запас прочности и опыт поединков на топ-уровне. Но часто такие боксёры справляются со сложными вызовами лучше, чем с теми, которые сами для себя считают проходными. Думаю, Махмудов может воспринимать этот поединок как самый важный в жизни и подойдёт к нему совсем иначе, чем к боям с [Агитом] Кабайелом и [Гвидо] Вианелло. Если у него всё получится, в нашей индустрии зажжётся ещё одна большая звезда, что не может не радовать», — сказал Тарасов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Следить за новостями:
Пресс-конференция Фьюри vs Махмудов: мир ждёт Цыганского короля у микрофона. LIVE
Live
Пресс-конференция Фьюри vs Махмудов: мир ждёт Цыганского короля у микрофона. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android