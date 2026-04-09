Арман Царукян заявил, что хотел бы провести сражение с Хабибом Нурмагомедовым по борьбе

29-летний боец и второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян изъявил желание провести схватку по борьбе с прославленным бойцом и бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

— Думаешь, ты когда-нибудь смог бы побороться с Хабибом?
— Да, я хотел бы побороться с ним. Но он ушёл из спорта. Просто в зале, может быть…

— Да, я об этом и говорю.
— Да, мы поедем с тобой в Дагестан и будем тренироваться с ними.

— Обещаешь?
— Нет, нужно поговорить с ними.

— О боже, бро. Это было бы безумно, если бы ты научил меня бороться, да?
— Да, но мы можем это организовать, — сказал Царукян в трансляции Райана Гарсии на сервисе KICK.

