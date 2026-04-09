«Пояс BMF не для него». Арман Царукян — о желании сразиться с Чарльзом Оливейрой

29-летний боец и второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян объяснил, почему хочет сразиться с 36-летним бразильским атлетом и обладателем пояса BMF Чарльзом Оливейрой.

«У Чарльза Оливейры есть имя, мы уже дрались, и я побил его. Теперь у него есть пояс BMF. Пояс BMF не для него, так что мне нужен этот пояс», — сказал Царукян в трансляции Райана Гарсии на сервисе KICK.

Титул BMF Оливейра завоевал в поединке с американцем Максом Холлоуэем, который завершился победой представителя Бразилии единогласным решением судей. Их бой прошёл на турнире UFC 326 и возглавил кард.