«Настоящий чемпион». Мокаев отреагировал на помощь Чимаева пострадавшему Дагестану

25-летний британо-российский боец и чемпион промоушена Brave CF в наилегчайшем весе Мухаммад Мокаев отреагировал на отправку непобеждённым 31-летним действующим обладателем чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзатом Чимаевым гуманитарной помощи в пострадавшие от паводков районы Дагестана.

«Настоящий чемпион», — написал Мокаев в социальной сети Х в ответ на новость о семи фурах.

Чимаев организовал отправку более 100 тонн грузов, включая 60 тонн муки, 41 тонну воды, 36 тонн макаронных изделий, а также сахар, крупы, масло, сок и молоко. Помощь направлена в районы, наиболее пострадавшие от разрушительных паводков.