Арман Царукян объяснил, почему Хабиб Нурмагомедов всегда бы побеждал Конора Макгрегора

29-летний боец и второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался о легендарном ирландце и первом двойном чемпионе промоушена Коноре Макгрегоре и его противостоянии с прославленным непобедимым россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

— В лучшие годы Конора Макгрегора никто не мог его победить. Кроме Хабиба.

— А что думаешь, если бы они оба были в прайме, он бы нокаутировал Хабиба?

— Нет.

— Думаешь, при любых условиях Хабиб бы победил?

— Да, всё дело в стиле. Стиль делает… Стиль делает бой. Потому что Хабиб — хороший борец. И его борьбу невозможно остановить.

— Он правда настолько хорош?

— В борьбе — да. В ударке — нет, — сказал Царукян в трансляции Райана Гарсии на сервисе KICK.