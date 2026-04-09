Ульберг надеется победой над Прохазкой заманить Перейру обратно в полутяжёлый вес

Карлос Ульберг, который 12 апреля в Майами встретится с Иржи Прохазкой за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, заявил, что хочет заманить Алекса Перейру обратно в дивизион.

«Я бы хотел сразиться с чемпионом, потому что это бы сделало меня лучшим. Он сейчас главный. Думаю, победа здесь, доминирующая победа, определённо, может заманить Перейру обратно в дивизион, чтобы проверить себя. Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего. Он определённо тот, за кем внимательно слежу, и я хочу этот бой», — приводит слова Ульберга издание MMA Junkie.

Перейра освободил пояс полутяжёлого веса после перехода в тяжёлый дивизион. 14 июня он проведёт промежуточный титульный бой против Сирила Гана на турнире UFC Freedom 250. Ульберг не исключил, что в будущем сам может подняться в тяжёлый вес, но сначала хочет завоевать и удержать титул в полутяжёлом.