Мурзаканов: я очень близок к титульному бою. Всё зависит от поединка с Костой на UFC 327

Мурзаканов: я очень близок к титульному бою. Всё зависит от поединка с Костой на UFC 327
Непобеждённый шестой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Азамат Мурзаканов заявил, что победа над бразильцем Пауло Костой на UFC 327 приблизит его к титульному шансу.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста
12 апреля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Азамат Мурзаканов
Не началось
Пауло Коста

«Думаю, я очень близок. Думаю, всё зависит от этого боя в субботу. Это большой бой, это важный бой. Если всё пойдёт по плану, думаю, мы очень-очень близки к титульному бою», — приводит слова Мурзаканова издание MMA Junkie.

Спортсмен также отметил, что рад тому, что Коста «действительно добрался до места проведения боя», и надеется, что бразилец не сбежит и выйдет в клетку. На счету Косты 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

UFC 327: Мурзаканов впервые в соглавном событии. Прохазка снова бьётся за титул. LIVE
UFC 327: Мурзаканов впервые в соглавном событии. Прохазка снова бьётся за титул. LIVE
