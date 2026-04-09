Арман Царукян: Нейт Диаз был хорошим бойцом, но недостаточно, чтобы быть чемпионом

29-летний боец и второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал о своём отношении к 40-летнему американскому атлету и бывшему претенденту на чемпионский титул UFC в лёгком весе Нейту Диазу.

— Что ты думаешь о Нейте Диазе?

— Нейт Диаз — он был хорошим бойцом, но недостаточно хорош, чтобы быть чемпионом.

— Ах, он когда-нибудь был чемпионом UFC?

— Нет, нет, он никогда не был чемпионом.

— Но он побил Конора Макгрегора.

— Да, он побил Конора Макгрегора, но Конор был… он тогда вытворял какое-то безумное дерьмо, — сказал Царукян в трансляции Райана Гарсии на сервисе KICK.