Промоутер Джошуа: Энтони перед боем с Фьюри проведёт разминку с Уайлдером

Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, заявил, что его подопечный планирует провести бой против 39-летнего бывшего чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, прежде чем проводить поединок против соотечественника Тайсона Фьюри.

«Нам нужна разминка перед боем с Тайсоном Фьюри! Эй Джей восстанавливается после травмы. Мы проведём бой с Деонтеем Уайлдером в качестве разминки! Энтони Джошуа пройдётся по Деонтею Уайлдеру за три раунда», — сказал Хирн в интервью на YouTube-канале Fight Hub TV.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Является чемпионом Олимпийских игр — 2012 и кавалером ордена Британской империи «За заслуги в боксе».

Уайлдер дебютировал в профи в 2008 году. За это время Бронзовый бомбардировщик одержал 44 победы, потерпел четыре поражения, а один бой был признан ничьей. Кроме того, Деонтей является бронзовым призёром Олимпийских игр по боксу в Пекине, которые прошли в 2008 году.

