Пауло Коста: мне нравится драться с русскими. Они крепкие, как и бразильцы

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста рассказал, что ему нравится проводить поединки против бойцов из России.

«Мне нравится драться с русскими. Они крепкие, как и бразильцы… Я возьму верх над Азаматом. Тренировочный лагерь прошёл очень хорошо. Всё отлично. Никаких травм или проблем», — приводит слова Косты портал MMAJunkie.

Бразильскому бойцу 34 года. Коста имеет в своём профессиональном рекорде 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Пауло дебютировал в профи в 2012 году. Ранее бразилец владел титулом чемпиона Jungle Fight в среднем весе.