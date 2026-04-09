Представлен официальный постер к турниру UFC 328 с Чимаевым и Стриклендом

Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер к турниру UFC 328, в главном событии которого пройдёт противостояние между непобеждённым 31-летним действующим обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и экс-чемпионом UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом.

Напомним, в профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.