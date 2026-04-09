Арман Царукян сообщил, что его зарплата в UFC увеличилась вдвое

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян сообщил, что его зарплата по новому контракту с лигой увеличилась в два раза.

«После того как UFC заключили сделку с Paramount, зарплата бойцов увеличилась. Перезаключили контракт и со мной, и с другими чемпионами. Те, кто раньше получал $ 2 млн, теперь будут зарабатывать $ 4 млн.

Но это всё ещё не то же самое, что гонорары боксёров. Я думаю, что через 3–4 года эта ситуация точно изменится, так не может продолжаться вечно. По крайней мере, если ты чемпион UFC и защищаешь свой пояс, то должен зарабатывать не менее $ 10 млн», — сказал Царукян в видео на YouTube-канале Ryan Garcia Kick.