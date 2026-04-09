Бибулатов: Анкалаев пропал, медийно не работает. Ему не дадут сразу бой за титул

Президент АСА Магомед Бибулатов оценил шансы россиянина Магомеда Анкалаева получить бой с победителем в паре между Иржи Прохазкой и Карлосом Ульбергом, которые в предстоящие выходные разыграют вакантный пояс UFC в полутяжёлом весе.

«Прохазку знаю. Но для того, чтобы дать расклад на эту пару, мне нужно посмотреть на Ульберга. Но я не слежу за этими ребятами — мне это неинтересно. В целом я слежу за нашими ребятами. Неважно, кто из них выиграет… Не знаю, дадут ли Анкалаеву бой с чемпионом. Анкалаев после поражения пропал, медийно не работает. А американцам не нужны чемпионы, которые не разговаривают на английском и которые не работают в медийном плане. Наверное, именно поэтому они не дадут Анкалаеву даже в случае одной победы сразу бой за титул», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.