Арман Царукян: моя цель — завоевать титул и стать лицом UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян поделился своими карьерными планами.

«Видя меня, все будут думать о UFC, потому что я стану лицом UFC. Но для начала мне просто нужен титул. Они [руководство UFC] боятся, что я завоюю пояс, а затем уйду из лиги. Хотя куда я денусь, если стану чемпионом? Моя цель — стать лучшим в UFC и остаться в этой компании, потому что именно они меня воспитали и сделали звездой. Я хочу стать чемпионом, побить рекорды в лёгком весе и защищать [титул] как можно чаще.

Ислам провёл четыре [защиты титула], а я планирую — пять или шесть раз. Я уже не молод, мне 29 лет. Так что у меня есть, может быть, шесть или семь лет. Мне нужно заработать много денег, стать чемпионом, лучшим бойцом в мире, а потом уйти», — приводит слова Царукяна портал Bloody Elbow.