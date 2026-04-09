«Без шуток». Дана Уайт заявил, что на турнире UFC 328 будут усилены меры безопасности

Президент UFC Дана Уайт признал, что на турнире UFC 328, в главном событии которого пройдёт противостояние между непобеждённым 31-летним действующим обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и экс-чемпионом UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом, будут усилены меры безопасности из-за опасений насчёт стычки между бойцами. Ивент состоится 10 мая в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

«Послушайте, ребята, без шуток, мы усиливаем меры безопасности в Нью-Джерси перед боем. Это будут безумные выходные, просто безумные», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.