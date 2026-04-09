Дана Уайт: когда мы предлагаем Прохазке бой, Иржи уходит в лес и разговаривает с духами

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, как проходят переговоры между руководством лиги и бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе чехом Иржи Прохазкой.

«Когда мы звоним Прохазке, чтобы предложить бой, то Иржи уходит в лес, разговаривает там с какими-то духами, а потом возвращается через несколько дней, чтобы ответить», — сказал Уайт в видео на YouTube-канале Эдина Роса.

В профессиональном рекорде у Прохазки 32 победы, из которых 31 была одержана досрочно, пять поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года. В данный момент чех идёт на серии из двух побед.