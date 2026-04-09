Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт: когда мы предлагаем Прохазке бой, Иржи уходит в лес и разговаривает с духами

Комментарии

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, как проходят переговоры между руководством лиги и бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе чехом Иржи Прохазкой.

«Когда мы звоним Прохазке, чтобы предложить бой, то Иржи уходит в лес, разговаривает там с какими-то духами, а потом возвращается через несколько дней, чтобы ответить», — сказал Уайт в видео на YouTube-канале Эдина Роса.

В профессиональном рекорде у Прохазки 32 победы, из которых 31 была одержана досрочно, пять поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года. В данный момент чех идёт на серии из двух побед.

Фриковатый самурай — самый зрелищный боец UFC. За что все любят Иржи Прохазку?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android