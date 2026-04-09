Царукян: хочу заняться боксом через 5-6 лет после ухода из UFC, когда побью все рекорды

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал о своём желании заняться боксом через несколько лет после ухода из UFC.

«Я хочу заняться боксом, может быть, через 5–6 лет, когда закончу с UFC, после того как побью все рекорды. У меня нет никаких претензий к Дане Уайту. Мы в хороших отношениях», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.