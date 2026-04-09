«Это моя охота. В субботу ночью буду писать историю». Махмудов — о бое с Фьюри

Действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянин Арсланбек Махмудов высказался насчёт предстоящего боя против экс-чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британца Тайсона Фьюри. Их поединок состоится 12 апреля в Лондоне.

«Я очень счастлив быть здесь. Я заслужил участвовать в таком турнире. Большое шоу, большие имена. Я счастлив, что подерусь с Тайсоном в субботу ночью. Я не чувствую давления. Я готов к самому большому моменту в моей жизни. Я верю, что это моё время. Это моя охота. Против меня легенда, прекрасный боксёр. Но в субботу ночью я буду писать свою историю. Мне интересно проверить себя. Я хочу попробовать себя в «страшных» условиях. Это отличный бизнес», — сказал Арсланбек Махмудов на пресс-конференции.