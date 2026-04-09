12-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе бразилец Джонни Уокер заявил о намерении продолжить карьеру в тяжёлом весе.

«Я собираюсь подняться в тяжёлый вес. Это не займёт много времени. Если появится возможность, если бой в тяжёлом весе [в ближайшее время] отменят или он будет под угрозой отмены, я буду готов [выйти на замену]. Я тренировался с Фрэнсисом Нганну, спарринговал с ним. Даже во время диеты, несмотря на разницу в весе в 20 килограммов, поскольку стал чуть легче, я вполне мог с ним тренироваться, даже бороться, работать в спаррингах и грэпплинге. Если мне удаётся делать это во время диеты, то представьте, что было бы без неё.

В тяжёлом весе [мне] было бы намного лучше, потому что на диете я не могу нормально тренироваться. У меня кружится голова, не хватает энергии из-за недостатка углеводов. Не могу дождаться, когда перейду в тяжёлый вес и смогу тренироваться на 100%, даже за несколько дней до боя», — приводит слова Уокера портал MMA Mania.