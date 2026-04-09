Махмудов рассказал, какой план подготовил на бой против Фьюри

Действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянин Арсланбек Махмудов рассказал, какой план подготовил на бой против экс-чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британца Тайсона Фьюри. Их поединок состоится 12 апреля в Лондоне.

«Он прекрасный боксёр. И я не думаю только о нокауте. Я буду слушать моего тренера. Случится то, что должно случиться. Я рассчитываю не только на нокаут. У меня только один план. Нанести побольше ударов. И не дать ему ударить меня. Всё просто», — сказал Арсланбек Махмудов на пресс-конференции.