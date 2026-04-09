Фьюри рассказал о подготовке к бою с Махмудовым

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри рассказал о своей подготовке к поединку с действующим обладателем титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянином Арсланбеком Махмудовым. Их бой состоится 12 апреля в Лондоне.

«У меня был прекрасный подготовительный кемп. Я действительно не помню такого крутого подготовительного лагеря. Хочу постучать себе по голове. И я сдерживал себя изо всех сил. Иногда я просто думал: «Почему бы мне не съесть три пиццы?» Но я этого не делал», — сказал Тайсон Фьюри на пресс-конференции.