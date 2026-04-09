Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Фьюри: хочу заранее извиниться перед Махмудовым — я преподам ему урок, буду уничтожать

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри поделился своим настроем на бой с действующим обладателем титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянином Арсланбеком Махмудовым. Их бой состоится 12 апреля в Лондоне.

Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов
12 апреля 2026, воскресенье. 01:30 МСК
«Люди постоянно спрашивают меня, насколько я хорошо готов к бою. Послушайте. Я боксировал всегда. Всю жизнь. Я скучал по боксу, скучал по пресс-конференциям. И вот я возвращаюсь. Меня потрясла новость об аварии, в которую попал Джошуа. Это было грустно. И одна вещь тогда случилась. Я понял, что хочу драться, заниматься любимым делом, получать удовольствие. Так было в первый раз. И так будет всегда. Хочу заранее извиниться перед Махмудовым. Он отличная подготовка для меня. Это интересный бой. И я преподам ему урок. Я не собираюсь избивать его. Я собираюсь избивать любого, кто выйдет против меня. Я буду охотником, я буду уничтожать. Меня не было в ринге 16 месяцев. Но я по-прежнему остаюсь лучшим в этом деле. И я буду делать это снова, снова и снова», — сказал Тайсон Фьюри на пресс-конференции.

