«Я это сделаю». Фьюри пообещал устроить самое большое шоу в истории телевидения

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри дал обещание на бой с действующим обладателем титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянином Арсланбеком Махмудовым. Их бой состоится 12 апреля в Лондоне.

«Я постараюсь устроить самое большое шоу в истории телевидения. Дайте мне немного времени. Уделите мне внимание. И я это сделаю», — сказал Тайсон Фьюри на пресс-конференции.

Тайсону 37 лет. В своём профессиональном рекорде британец имеет 34 победы, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.