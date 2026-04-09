«Вы называете его российской Горой? Он маленький для меня». Фьюри — о Махмудове

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри высмеял габариты действующего обладателя титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянина Арсланбека Махмудова в преддверии поединка с ним. Их бой состоится 12 апреля в Лондоне.

«Вы называете его большим? Вы называете его российской Горой? Он маленький для меня. Я покажу всё в ринге в субботу», — сказал Тайсон Фьюри на пресс-конференции.

Тайсону 37 лет. В своём профессиональном рекорде британец имеет 34 победы, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.