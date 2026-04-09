Тайсон Фьюри обнялся с Арсланбеком Махмудовым во время битвы взглядов

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри обнялся с действующим обладателем титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянином Арсланбеком Махмудовым во время битвы взглядов. Их бой состоится 12 апреля в Лондоне.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов
12 апреля 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Арсланбек Махмудов

Фото: Кадр из трансляции

Арсланбеку Махмудову 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году. Большинство поединков провёл на территории Канады. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, победил единогласным решением британца Дэвида Аллена.

Тайсону 37 лет. В своём профессиональном рекорде британец имеет 34 победы, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.

