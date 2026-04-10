«С легендой. Рад был видеть, брат». Чемпион UFC Махачев встретился с Кахой Каладзе

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев встретился с бывшим защитником киевского «Динамо», «Милана» и сборной Грузии, а ныне мэром города Тбилиси Кахой Каладзе.

«С легендой, Кахой Каладзе. Рад был тебя видеть, брат», – подписал Махачев фото, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.