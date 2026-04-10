«Выглядит так, будто Ислам просто сбегает от меня». Илия Топурия — о ситуации с Махачевым

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия выразил уверенность, что заявление 34-летнего чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева о срыве боя с ним является ложью. Более того Матадор предположил, что Махачев делает всё, чтобы избежать боя с ним.

«Мне это кажется ложью, потому что я знаю правду. Во-первых, одному спортсмену не должно быть дела до того, о чём просит другой спортсмен. Не считаю чужие деньги. У него были оправдания в первый раз, теперь у него есть оправдания и во второй. Это явно выглядит так, будто он просто сбегает», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.