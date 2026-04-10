«Надеюсь, у меня получится лучше, чем у «Тоттенхэма» сейчас». Фьюри — о бое с Махмудовым

Британский боксер Тайсон Фьюри высказался о бое в Англии с россиянином Арсланбеком Махмудовым.

«Я выступал в Саудовской Аравии, и это было для меня фантастикой. Невероятно. Вернуться в Англию и боксировать здесь, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» … Надеюсь, у меня получится лучше, чем у «Тоттенхэма» сейчас, потому что они просто ужасны на данный момент! Это невероятный опыт, знаете, когда 60 тысяч болельщиков поддерживают тебя в субботу вечером», — приводит слова боксёра Belfast Telegraph.

Поединок между Махмудовым и Фьюри состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия) в ночь с 11 на 12 апреля.