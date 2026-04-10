«Я снесу ему башку с плеч». Фьюри — о бое с Махмудовым

Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий бой против россиянина Арсланбека Махмудова.

«Он здоровяк, ростом 200 см, не сможет от меня увернуться. Я снесу ему башку с плеч. Мне не стыдно, потому что, как он и сказал, он дерется с великим Тайсоном Фьюри. Я сделаю это не только с ним, но и со всеми остальными», — приводит слова боксёра ESPN.

Поединок между Махмудовым и Фьюри состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия) в ночь с 11 на 12 апреля.

Арсланбеку Махмудову 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году. Большинство поединков провёл на территории Канады. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, победил единогласным решением британца Дэвида Аллена.

Тайсону 37 лет. В своём профессиональном рекорде британец имеет 34 победы, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.