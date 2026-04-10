Главная Бокс/ММА Новости

Павел Силягин проиграл Ослейсу Иглесиасу в бою за титул чемпиона мира

Павел Силягин проиграл Ослейсу Иглесиасу в бою за титул чемпиона мира
Сегодня, 10 апреля, в Монреале (Канада), состоялся турнир, который проходил в «Казино Монреаль». В главном событии дрались россиянин Павел Силягин и кубинец Ослейс Иглесиас. Российский боксёр проиграл бой. После восьмого раунда угол Силягина отказался от продолжения поединка.

Павел претендовал на титул чемпиона мира IBF во втором среднем весе. Для россиянина, который уже давно находится в рейтингах ведущих организаций, это был главный поединок в карьере.

До этого боя Силягин не знал поражений на профессиональном ринге – 16 побед при одной ничьей. Кубинец тоже шёл без поражений – 14 побед в 14 боях.

Топ-события пятницы: «Авангард» — ЦСКА в плей-офф КХЛ, «Реал» в Примере, бокс и теннис
Топ-события пятницы: «Авангард» — ЦСКА в плей-офф КХЛ, «Реал» в Примере, бокс и теннис
