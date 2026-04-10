Непобеждённый боец UFC Евлоев встретился с легендой лондонского «Арсенала»

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев встретился с бывшим защитником «Арсенала» Солом Кэмпбеллом в Лондоне (Англия).

«Кто узнал легенду?» – подписал Евлоев фото с Кэмпбеллом, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Евлоева

Напомним, Мовсар имеет на профессиональном уровне в смешанных единоборствах 20 побед, из которых 10 были одержаны в североамериканской лиге, и ни одного поражения. В профи Евлоев дебютировал в 2014 году. Он тренируется в команде American Top Team.

Ранее Мовсар Евлоев подтвердил, что получил перелом носа перед боем с Лероном Мёрфи.