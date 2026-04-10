Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Непобеждённый боец UFC Евлоев встретился с легендой лондонского «Арсенала»

Комментарии

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев встретился с бывшим защитником «Арсенала» Солом Кэмпбеллом в Лондоне (Англия).

«Кто узнал легенду?» – подписал Евлоев фото с Кэмпбеллом, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Евлоева

Напомним, Мовсар имеет на профессиональном уровне в смешанных единоборствах 20 побед, из которых 10 были одержаны в североамериканской лиге, и ни одного поражения. В профи Евлоев дебютировал в 2014 году. Он тренируется в команде American Top Team.

Ранее Мовсар Евлоев подтвердил, что получил перелом носа перед боем с Лероном Мёрфи.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android