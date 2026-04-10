Пауло Коста: я ненавижу русских. После победы над Мурзакановым хочу сразиться с Чимаевым

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в категории до 84 кг бразилец Пауло Коста рассказал о своём желании в следующем бою сразиться с непобеждённым 31-летним обладателем пояса UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

«Ненавижу русских. Это уже второй подряд бой [против русского], который я внесу в свой список [побед], а третьим, возможно, будет Чимаев. После победы над этим толстяком я хочу сразиться с ним», — сказал Коста на пресс-конференции перед турниром UFC 327.

Бразильскому бойцу 34 года. Коста имеет в своём профессиональном рекорде 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Пауло дебютировал в профи в 2012 году. Ранее бразилец владел титулом чемпиона Jungle Fight в среднем весе.