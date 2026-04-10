Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Африка 1 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пауло Коста: я ненавижу русских. После победы над Мурзакановым хочу сразиться с Чимаевым

Комментарии

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в категории до 84 кг бразилец Пауло Коста рассказал о своём желании в следующем бою сразиться с непобеждённым 31-летним обладателем пояса UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

«Ненавижу русских. Это уже второй подряд бой [против русского], который я внесу в свой список [побед], а третьим, возможно, будет Чимаев. После победы над этим толстяком я хочу сразиться с ним», — сказал Коста на пресс-конференции перед турниром UFC 327.

Бразильскому бойцу 34 года. Коста имеет в своём профессиональном рекорде 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Пауло дебютировал в профи в 2012 году. Ранее бразилец владел титулом чемпиона Jungle Fight в среднем весе.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android