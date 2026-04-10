PFL Африка 1 2026
Сланов: Айферт не составит больших проблем Биволу. Хотя в боксе бывали такие апсеты…

Первый тренер Мурата Гассиева, а ныне тренер обладателя поясов WBA Continental и IBF Europe в тяжёлом весе Артёма Сусленкова Виталий Сланов высказался о поединке между Дмитрием Биволом и Михаэлем Айфертом.

«Уровень бокса Бивола и Айферта – небо и земля. Но в боксе всякое бывает. В любом случае за боями Бивола интересно смотреть. Будем болеть за него. Думаю, больших проблем Айферт Биволу не составит. Хотя в боксе бывали такие апсеты… Что боксёры покруче Бивола проигрывали. Трилогия с Артуром Бетербиевым? Я бы этого не хотел. Они провели два суперпоединка. Пусть счёт в их противостоянии останется 1:1. Никто из них не заслуживает быть проигравшим. Плюс не будем забывать про возраст Бетербиева, хотя Артур великолепно держит себя в форме. Это мужественный и физически волевой боксёр, но в какой-то момент всё равно возраст может сказаться», — сказал Сланов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым

