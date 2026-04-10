Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов: полный кард участников, список бойцов
11 апреля в Лондоне, Англия, на арене футбольной команды «Тоттенхэм» состоится большой вечер профессионального бокса. Основное внимание зрителей будет приковано к возвращению на ринг британца Тайсона Фьюри, который проведёт поединок с российским боксёром Арсланбеком Махмудовым.
Полный кард турнира в Лондоне:
- Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов;
- Конор Бенн – Реджис Прогрейс;
- Джеми Тшикева – Ричард Риакпоре;
- Фрейзер Кларк – Джастис Хани;
- Симон Захенхубер – Пауэл Август;
- Брейон Горэм – Эдуардо Коста;
- Майки Таллон – Кристофер Риос;
- Феликс Кэш – Лиам О’Хара;
- Эктор Лосано – Султан Аль-Мохамед;
- Эллиот Уэйл – Том Хилл;
- Фрэнсис Горман – Райан Лаборн.
