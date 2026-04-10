Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Африка 1 2026
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов: полный кард участников, список бойцов

Комментарии

11 апреля в Лондоне, Англия, на арене футбольной команды «Тоттенхэм» состоится большой вечер профессионального бокса. Основное внимание зрителей будет приковано к возвращению на ринг британца Тайсона Фьюри, который проведёт поединок с российским боксёром Арсланбеком Махмудовым.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг
12 апреля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Иржи Прохазка
Не началось
Карлос Ульберг

Полный кард турнира в Лондоне:

  • Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов;
  • Конор Бенн – Реджис Прогрейс;
  • Джеми Тшикева – Ричард Риакпоре;
  • Фрейзер Кларк – Джастис Хани;
  • Симон Захенхубер – Пауэл Август;
  • Брейон Горэм – Эдуардо Коста;
  • Майки Таллон – Кристофер Риос;
  • Феликс Кэш – Лиам О’Хара;
  • Эктор Лосано – Султан Аль-Мохамед;
  • Эллиот Уэйл – Том Хилл;
  • Фрэнсис Горман – Райан Лаборн.
Материалы по теме
«Я снесу ему башку с плеч». Фьюри — о бое с Махмудовым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android