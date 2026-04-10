Бокс/ММА Новости

Тренер Силягина: глаз Павла не видел. Не стали рисковать его здоровьем

Эдуард Кравцов, являющийся тренером и менеджером боксёра Павла Силягина, рассказал о травме своего подопечного, из-за которой тот не смог продолжить бой с чемпионом мира по версии IBF во втором среднем весе кубинцем Ослейсом Иглесиасом.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Ослейс Иглесиас (W)— Павел Силягин
10 апреля 2026, пятница. 06:00 МСК
Ослейс Иглесиас
Окончено
TKO
Павел Силягин

«Травма была в первом же раунде. Похоже на перелом глазницы. Гематому получилось убрать, но глаз плохо видел. Но боксировали, считаю, всё равно достойно. И промоутер шоу, и местные болельщики подходили с хорошей оценкой. После восьмого раунда Павел пришёл в угол, глаз не видел, хотя гематому-то убрали. Травма говорила сама за себя, дальше не стали рисковать здоровьем боксёра. Это могло привести к более печальным последствиям. Поэтому решили сняться», – приводит слова Кравцова портал «Матч ТВ».

Материалы по теме
Чуда не случилось. Силягин не справился с мощным кубинцем в титульном поединке
