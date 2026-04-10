Илия Топурия объяснил, почему стремится подраться с Исламом Махачевым

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия с уважением высказался о послужном списке 34-летнего чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, назвав его талантливым бойцом.

«Даже мне было бы интересно сразиться с тем, кто так долго доминировал, потому что Ислам был чемпионом в том дивизионе, в котором выступаю сейчас я. Что может быть лучше, чем помериться силами с человеком с таким послужным списком? Я смотрю на это исключительно с точки зрения спорта.

На мой взгляд, Ислам является талантливым бойцом, обладающим настоящими навыками в октагоне. И если противопоставить его навыки моим, то получится очень, очень интересный бой для всех», – приводит слова Топурии аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

