Илия Топурия: главный урок, который я вынес из развода, — слушать свою маму

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) испано-грузин Илия Топурия рассказал, какой главный урок вынес из развода с Джорджиной Баделл.

«Главный урок, который я вынес из развода? Может, это заставит вас улыбнуться, но главное, чему я научился, — слушать свою маму. Потому что у матерей есть интуиция, и они видят то, чего не видим мы. Когда мама говорит, что что-то не так — насколько бы очевидным тебе ни казалось обратное, это не так. Я научился слушать свою маму. Люблю тебя, мам», — приводит слова Топурии аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.