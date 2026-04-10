PFL Африка 1 2026
Мусаев: Фьюри уже не тот. Махмудов может забрать бой

Известный российский боец Тимур Мусаев по прозвищу Золотой поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Тайсоном Фьюри и Асланбеком Махмудовым.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов
12 апреля 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Арсланбек Махмудов

«Это очень крутой поединок для российского зрителя. Давно никто из наших тяжеловесов не дрался в таком супертоповом медийном поединке. Понятно, что Тайсон Фьюри намного известнее, поединок будет на его территории, поэтому к нему будет приковано больше внимания. Возможно, они рассчитывают на то, что это будет лёгкий бой. Но Махмудов способен сделать сенсацию. Есть такое ощущение, что Фьюри уже не тот. Плюс недооценка может сыграть свою роль. Если Арсланбек покажет свой уровень, то он может забрать бой», — сказал Мусаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

