Азамат Бекоев впервые прокомментировал досрочное поражение в бою с Тришоном Гором

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Азамат Бекоев впервые прокомментировал поражение в бою с американцем Тришоном Гором, которое стало для него вторым подряд.

«Прошла неделя [с момента поражения в бою с Гором]. Долго молчал, нужно было принять всё как есть. Результат налицо, и оправданий не будет. Я честен перед собой: в последних боях перестал быть тем Азаматом, которого вы знаете. Потерял свою «чуйку», отошёл от своего стиля. Я пахал на тренировках на 100%, но тактически мы свернули не туда. Знал, что иду не тем путём, и чуда не произошло. Сейчас я на травмах, впереди операция на руку и нос, и нога сломана. Но когда открываю директ, мне хочется встать и идти в зал прямо сейчас. Мне пишут люди со всего мира, Кавказа, но поддержка моего родного народа — это просто до слёз. Вы называете меня чемпионом даже сейчас, когда я упал. Никогда не забуду эту верность. Это мой долг перед вами. Знайте одно, в этом бою я сделал даже больше, чем позволяло здоровье, только чтобы не подвести вас. Хейтерам, которые кричат про «не уровень UFC», отвечу один раз: я здесь не случайно, заслужил это место годами побед. Забавно слышать критику от тех, кто в жизни ни разу не рискнул в клетке. Я уже выбирался из ситуаций и похуже. Вы видите моё падение, но мой путь на этом не закончен. Я поднимусь, а вы так и останетесь зрителями.

Огромное спасибо моему спонсору! Вы остались рядом в самый тяжёлый момент, как настоящие братья. Это дорогого стоит. Я не буду обещать, что «вернусь сильнее». Просто вернусь к своим истокам. К тому стилю, который приносил мне победы. Пришло время вернуть себя настоящего. Младшим скажу так — жизнь будет ломать вас не раз. Главное, не врать самому себе и не сдаваться, пока за спиной стоят твои люди. Спасибо всем, кто в строю. Сейчас мне нужна тишина, чтобы залечить раны», — написал Бекоев на своей странице в социальной сети.