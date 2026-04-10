Усман Нурмагомедов ответил Царукяну, который заявил, что Махачев скоро завершит карьеру

Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов ответил второму номеру рейтинга UFC в категории до 70 кг соотечественнику Арману Царукяну, который заявил, что 34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Ислам Махачев скоро завершит карьеру.

«Может, Ислам собирается на пенсию, но, брат, мы здесь надолго», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.