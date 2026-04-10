«У нас два не тех бойца дерутся за титул UFC!» Аналитик — о бое Прохазка — Ульберг

Бывший двукратный претендент на чемпионский титул UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен раскритиковал организацию боя между чехом Иржи Прохазкой и новозеландцем Карлосом Ульбергом за вакантный пояс UFC в полутяжёлом весе.

«Я понятия не имею, почему Иржи Прохазка дерётся с Ульбергом, а не с Алексом Перейрой. Я понятия не имею, почему у нас есть бой за титул чемпиона, в котором не участвуют… Раунтри, Джамал Хилл или Анкалаев. Сюжетная линия этого боя настолько слабая… У нас не просто не тот боец, у нас два не тех бойца [дерутся за титул]!

Прекрасно понимаю, что мог бы встать на весы и надрать задницы обоим этим парням. Но дело не в этом — я не собираюсь этого делать. И буду наблюдать за поединком со стороны», — приводит слова Соннена аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.