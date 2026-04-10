Илия Топурия заявил, что был удивлён победой Гэтжи в бою с Пимблеттом

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал, что остался удивлён поражением шестого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг англичанина Пэдди Пимблетта в бою с американцем Джастином Гэтжи. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей. Таким образом, Джастин стал новым временным чемпионом UFC.

«Я был удивлён… Мне казалось, что Пэдди победит в бою с Джастином. Перед тем как этот поединок состоялся, я думал, что встречусь с Пэдди, потому что с того самого момента, как объявили о турнире UFC в Белом доме, у меня было предчувствие, что подерусь на нём с Пимблеттом», — приводит слова Топурии аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.