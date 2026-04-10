Илия Топурия объяснил, почему меняет в соцсетях свой профессиональный рекорд в ММА

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия объяснил, почему меняет в соцсетях свой профессиональный рекорд.

«Медали зарабатываются на тренировках – на соревнованиях ты просто выходишь их забрать. Я так усердно работал, что у меня нет никаких сомнений в своей победе. Я вообще не считаю это риском», – приводит слова Топурии портал Bloody Elbow.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.