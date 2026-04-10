PFL Африка 1 2026
Анкалаев оттачивает ударную технику на сборах в Таиланде, готовясь к следующему бою в UFC

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев оттачивает ударную технику на сборах в Таиланде, готовясь к следующему поединку.

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. А уже с 2018 года Магомед выступает в сильнейшей организации в мире.

В последнем поединке, который состоялся 5 октября 2025 года на турнире UFC 320, Анкалаев разделил октагон с представителем Бразилии Алексом Перейрой. Для бойцов это был реванш. Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Поатан.

