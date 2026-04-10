Карлос Ульберг оказался тяжелее Иржи Прохазки перед поединком за титул на UFC 327

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка и третий номер рейтинга UFC в категории до 93 кг новозеландец Карлос Ульберг успешно сделали вес перед поединком, который состоится 12 апреля и станет главным событием турнира UFC 327. На кону противостояния будет стоять вакантный пояс UFC в полутяжёлом весе.

Иржи показал на весах 92,08 кг, а Карлос — 92,53 кг.

В профессиональном рекорде у Прохазки 32 победы, из которых 31 была одержана досрочно, пять поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года. В данный момент чех идёт на серии из двух побед.

Карлос дебютировал на профессиональном уровне в 2011 году. Новозеландский боец имеет в своём рекорде 14 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и одно поражение. Ульберг тренируется в зале «City Kickboxing», в котором также занимается Исраэль Адесанья.